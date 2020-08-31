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Hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.08.2020 18:01 | Son Güncelleme

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, tehdit, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahıs yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, tehdit, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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