Hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi’nde ’adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan ve hakkında toplam 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

