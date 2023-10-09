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Hakkında 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

09.10.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da jandarma ekipleri, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Hakkında 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘parada sahtecilik’ suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri, tarafından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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