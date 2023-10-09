Hakkında 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘parada sahtecilik’ suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri, tarafından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.