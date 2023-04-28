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Hakkında 93 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

28.04.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan ve hakkında kesinleşmiş 93 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 93 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtan A.K. (29) isimli şahıs vatandaşları dolandırmaya çalıştı. Hakkında ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 93 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu mahallesinde yakalandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde yapılan çalışma sonucu yakalanan şahıs sağlık kontrolünün ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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