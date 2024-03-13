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Hakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca intihar etti

İHA İHA
13.03.2024 15:32
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Bolu’da hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıs, polisi karşısında görünce tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi.

Hakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca intihar etti

Olay, İhsaniye Mahallesi Tahvili Mehmet Paşa Caddesi’nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Sabah saatlerinde polis ekipleri, hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Emrah Yüce’nin (30) evine gitti. Emrah Yüce kapıyı polis ekiplerine açmadı. Bunun üzerine ekipler tarafından çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla Yüce’nin evinin kapısı açıldı. Polis ekiplerini karşısında gören Emrah Yüce, tabancayla kafasına ateş ederek hayatına son verdi.

Emrah Yüce’nin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Emrah Yüce’nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca intihar etti

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