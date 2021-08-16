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  4. Hakkındaki hapis cezası kesinleşen İYİ Parti Yalova İl Başkanı Tatar cezaevine konuldu

Hakkındaki hapis cezası kesinleşen İYİ Parti Yalova İl Başkanı Tatar cezaevine konuldu

16.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkındaki hapis cezası kesinleşen İYİ Parti Yalova İl Başkanı Tatar cezaevine konuldu

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, hakkında 11 yıl önce "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen hapis cezasının kesinleşmesi üzerine cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, 2010 yılında Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesince "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 12 ay hapse mahkum edilen Tatar'ın cezası kesinleşti.

Tatar, işlemlerinin ardından Kocaeli Açık Cezaevine teslim edildi.

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