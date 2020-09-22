Haksen Kadın Komisyonu Başkanı Kılıç’tan İHA’ya teşekkür ziyareti

Haksen Konfederasyonu Kadın Komisyonu Erzurum İl Başkanı Fatma Kılıç beraberinde Haksen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret etti.

Başkan Kılıç, ziyaretin anısına Bölge Müdürü Türkez’e filografi sanatı ile hazırladığı Türk Bayrağı tablosu hediye etti.

İHA’ya tarafsız ve objektif haberciliğinden dolayı teşekkür eden Kılıç ve Gödekmerdan, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında yaptıkları çalışmalardan dolayı İHA ekibini tebrik etti.

Türkez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



