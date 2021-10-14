Haksız yere işten çıkarıldığını öne süren 3 işçi, CHP önünde dönüşümlü açlık grevi başlattı

Şişli Belediyesinde haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve geçen günlerde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen 4 işçiden 3'ü, CHP Genel Merkezi önünde "dönüşümlü açlık grevi" başlattı.

İşçilerden Kakil Yazar, açlık grevine başlamadan önce yaptığı açıklamada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in, işçilere haklarının ödendiği yönündeki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını öne sürdü.

Yazar, İstanbul'dan 15 Eylül'de başlattıkları ve 27 Eylül'de Ankara'da tamamladıkları yürüyüşte CHP Genel Merkezi'ne, Şişli Belediyesinde uygulanan "yanlış siyasetin teşhiri ve bilgilendirme amaçlı" geldiklerini, ancak CHP'nin kendilerini "başından savdığını" söyledi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, konu hakkında bilgisinin bulunduğunu ve Ankara'ya döndüğünde konuyla ilgilenileceğini kendilerine söylendiğini belirten Yazar, geçen süre zarfında herhangi bir görüşmenin ve çalışmanın yapılmadığını savundu.

CHP'nin konuya kayıtsız kaldığını söyleyen Yazar, "Bugün dönüşümlü açlık grevindeyiz, yarın bunu süresiz açlık grevine dönüştürebiliriz ama bütün bunların olmaması için talebimiz, öncelikle 4 işçi arkadaşımızın en temel insani hak olan işinin, aşının ve haklarının ödenmesidir. Bundan başka istediğimiz bir şey yok." ifadesini kullandı.

- "İkaz amaçlı açlık grevimize başlayacağız"

Ramazan Çelik de işten çıkarılmalarına ilişkin süreci anlatarak, "Bizler defalarca dile getirdik ama maalesef sorunu ötelemekten başka hiçbir şey yapmadığı için bizler de genel merkezin önüne gelerek dönüşümlü bir şekilde ikaz amaçlı açlık grevimize başlayacağız." diye konuştu.

Şişli Belediyesinde haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Turan Aktaş, Kakil Yazar, Ramazan Çelik ve Salih Bitner, İstanbul'dan 15 Eylül'de başlattıkları yürüyüşü, 27 Eylül'de Ankara'da tamamlamış ve CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmıştı.

