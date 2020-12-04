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Hal projesi inşaatında çökme meydana geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 04.12.2020 20:09 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapımına devam edilen hal projesi inşaatında çökme meydana geldi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapımına devam edilen hal projesi inşaatında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle ana cadde üzerindeki asfaltta uzun ve derin yarıklar oluştu.

Bozüyük ilçesinde çarşı meydan projesi kapsamında devam eden hal projesi inşaatı hafriyat çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle ana cadde üzerindeki asfaltta uzun ve derin yarıklar oluştu. Ana cadde üzerindeki asfaltta yarıkları gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çökme sonrasında Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sağıroğlu ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ve müteahhit firma yetkilileri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ana cadde üzerinde oluşan yarıklar nedeniyle gerekli tedbirler alınarak yaya ulaşımında kullanılan bölüm ulaşıma kapatıldı. Korkulacak bir sıkıntının olmadığı, çökmenin hafriyat çalışmalarında herhangi bir aksaklığa neden olmayacağı ve tedbirlerin alınarak çalışmaların devam edileceği kaydedildi.

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