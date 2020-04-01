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Halatlar bu defa virüsü yenmek için çekiliyor

AYDIN HABERLERİ  | 01.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Aydın’da kimsesizlerin kimsesi sloganı ile yaklaşık 10 yıldır yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren Aymelek Derneği, Korona virüsü ile mücadeleye farklı bir boyut kazandırdı.

Aydın’da kimsesizlerin kimsesi sloganı ile yaklaşık 10 yıldır yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren Aymelek Derneği, Korona virüsü ile mücadeleye farklı bir boyut kazandırdı. Sosyal mesafeyi koruyup ve fiziki teması ortadan kaldıran Aymelek Derneği, apartman dairelerindeki faaliyetlerine halat sistemi ile devam ettiriyor.
Aydın’da yaşayan yüzlerce yaşlı ve engelliye sosyal desteğin yanı sıra ekonomik ve gıda maddesi ve yemek desteği sağlanması konusunda aracılık eden Aymelek Derneği, virüs nedeniyle yaşlıların evden çıkması yasaklanınca bu defa hizmete evden çıkamayan vatandaşların balkon ve pencere camlarına ulaştırdı. Dernek merkezinde özenle paketlenen yemekler tek kullanımlık kaplara konduktan sonra poşetleniyor. Sıcak sıcak paketlenen yemekler soğumadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kimsenin evine girmeden sokaktan herkese ulaşan derneğin gönüllü yardım ekipleri sosyal mesafeyi halat yardımı ile koruyup sıcak yemeklerini de bu şekilde ulaştırıyor.
Üke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ancak bu zorluğun da el birliği ile üstesinden geleceğimize inandığını belirten Aymelek Derneği’nin kurucu başkanı Yurdagül Altınbaş, “Dernek olarak Korona virüsü yokken ildeki yaşlılarımızı derneğimizin merkezinde toplar yaşlılarımız için çeşitli etkinlikler düzenlerdik. Yaşlılarımız evde kalması gerekince ve sosyal mesafe uyarıların başlayınca hizmetlerimizi aksatmadan nasıl devam ettirebiliriz diye düşündük. Apartman dairelerinde oturan tüm yaşlılarımızla telefon görüşmesi yapıp sokak ile bağlantıyı sağlayabileceğimiz halat ayarladık. Her gün belli saatlerde ihtiyaç sahibi yaşlılarımız balkandan veya penceresinden ip sarkıtıyor. Biz de o ipe yaşlılarımızın sıcak yemeğini bağlayıp o eve ulaştırıyoruz. Virüse karşı kendi yöntemlerimizle tedbirimizi aldık. Sosyal mesafeyi koruyoruz, hizmetimize de devam ediyoruz” diye konuştu.
İçinde bulunduğumuz bu günlerde ihtiyaçların daha da arttığını ve herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirten Yurdagül Altınbaş, iyilik hizmetlerine destek veren herkese teşekkür etti.

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