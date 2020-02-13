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Halaylı kar temizleme seferberliği

VAN HABERLERİ  | 13.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği kentte Kürtçe şarkılar eşliğinde hem kar temizledi hem de halay çekti.Van’da etkili olan kar yağışı bir metreyi geçerken, 687 yerleşim yerinin yolunu ise ulaşıma kapattı.

Halaylı kar temizleme seferberliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği kentte Kürtçe şarkılar eşliğinde hem kar temizledi hem de halay çekti.
Van’da etkili olan kar yağışı bir metreyi geçerken, 687 yerleşim yerinin yolunu ise ulaşıma kapattı. Hayatı adeta durma noktasına getiren kar yağışı nedeniyle kent genelinde başlatılan yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Gece saat 01.30 sıralarında kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde kar küreme çalışması yapan İpekyolu Belediyesi ekipleri, Kürtçe şarkılar seslendirmeyi de ihmal etmediler. Zorlu kar temizleme çalışmasını aralıksız yürüten ekipler, zaman zaman kol kola girerek halay da çekti.

Halaylı kar temizleme seferberliği

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