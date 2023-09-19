Halfeti’deki millet bahçesinde yoğun çalışma

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yapımına başlanan millet bahçesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şeref Albayrak, görevlilerden bilgi aldı. Millet Bahçesi projesi, biyolojik göletleri, bitki gösteri alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarını içeriyor. TOKİ Başkanlığı tarafından 55 bin metrekare alanda gerçekleştirilen ve 56 milyon Türk Lirası yatırım bedeli ile hayata geçirilen millet bahçesiyle, Halfeti ilçesindeki yeşil alan eksikliğini gidermesi hedefleniyor.

Halfeti için güzel şeyler yapmaya devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Daha yeşil ve yaşanılabilir bir Halfeti için çalışmaya kararlıyız. Her adımımız Halfeti halkının mutluluğu ve rahatı için atılmaktadır. Biz, hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



