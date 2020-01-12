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  4. Halı Dokuma kursuna yoğun ilgi

Halı Dokuma kursuna yoğun ilgi

MALATYA HABERLERİ  | 12.01.2020 13:34 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ İlçesinde, el dokuma halıya ilgi gösterilip, kadınlar kurs görerek, hem halı dokumayı öğreniyor, hem de bütçelerine katkıda bulunuyor.Akçadağ ilçe Kaymakamı Hulusi Teke, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki halı dokuma kursunu ziyaret ederek, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Mehmet Pektaş ’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs yerlerini gezerek çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Hulusi Teke, İstihdam amaçlı olduğu gibi hobi amaçlı eğitimlerde topluma sosyal fayda ve birlikteliği sağlayan kursların olması gerektiğini söyledi.

Halı Dokuma kursuna yoğun ilgi

Malatya’nın Akçadağ İlçesinde, el dokuma halıya ilgi gösterilip, kadınlar kurs görerek, hem halı dokumayı öğreniyor, hem de bütçelerine katkıda bulunuyor.
Akçadağ ilçe Kaymakamı Hulusi Teke, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki halı dokuma kursunu ziyaret ederek, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Mehmet Pektaş ’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs yerlerini gezerek çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Hulusi Teke, İstihdam amaçlı olduğu gibi hobi amaçlı eğitimlerde topluma sosyal fayda ve birlikteliği sağlayan kursların olması gerektiğini söyledi. Kaymakam Teke, el dokuma halıların çok değerli olduğunu belirterek, bu kültürün devam etmesi adına halı dokuma kurslarının yaygınlaştırılması ve bu kursların kursiyerlere gelir getirici faaliyetler olarak amaçlanması gerektiğini vurguladı. Kurs yerlerini gezerek kursiyerlerin sorun ve isteklerini dinleyen Kaymakam Hulusi Teke, bir süre kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmaları yakından izleyerek bilgiler aldı.
Akçadağ İlçesinde, el dokuma halıya ilgi gösterilip, kadınlar kurs görerek, hem halı dokumayı öğreniyor, hem de bütçelerine katkıda bulunuyor.

Halı Dokuma kursuna yoğun ilgi

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