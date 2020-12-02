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Halı ihracatında artış devam ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.12.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kasım ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yaptığı değerlendirmede, halı ihracatçılarının Türkiye genelinden kasım ayında toplam 257 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bir önceki yıla oranla artışın yüzde 2,4 olarak devam ettiğini de sözlerine ekledi.TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Kasım 2020’de Türkiye genelinden yapılan halı ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 2.4’lük artışla 257 milyon 758 bin dolar olduğunu açıkladı.

Halı ihracatında artış devam ediyor

Kasım ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yaptığı değerlendirmede, halı ihracatçılarının Türkiye genelinden kasım ayında toplam 257 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bir önceki yıla oranla artışın yüzde 2,4 olarak devam ettiğini de sözlerine ekledi.
TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Kasım 2020’de Türkiye genelinden yapılan halı ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 2.4’lük artışla 257 milyon 758 bin dolar olduğunu açıkladı. 11 aylık süre içerisinde Türkiye genelinden yapılan halı ihracatının 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kaplan ihracatçıları kutlayarak pandemi sürecinde elde edilen başarıların ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını da ifade etti. Tim Halı Sektör Kurulu Salahattin Kaplan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “kasım ayı halı ihracatımız Türkiye geneli yüzde 2,4 artışla 257 milyon 758 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Tüm halı ihracatçılarımızı tebrik ederim” diye konuştu.

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