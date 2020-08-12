YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Halı sahalara HES koduyla girilecek

Halı sahalara HES koduyla girilecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, halı sahaların açılmasına ilişkin genelge yayımladı.

Halı sahalara HES koduyla girilecek

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, halı sahaların açılmasına ilişkin genelge yayımladı. Bu kapsamda tesislere girecek olan herkesin HES kodundan gelecek onay doğrultusunda girişine izin verilmesine karar verdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının yanı sıra halı sahalarda uzun süredir kapalıydı. Halı sahaların açılma kararının ardından Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi bu karar doğrultusunda genelge yayımladı. Yayımlanan genelgede halı sahalarda antrenman ya da maç yapacak kişiler dışında izleyicilerin katılması yasaklandı. Ayrıca maç içerisinde ve ya sonrasında sarılma ve kucaklaşma gibi durumlara müsaade edilmemesine karar verildi. Genelgede yayımlanan bir diğer karar ise HES koduyla giriş yapma şartı oldu. Antrenmana ve ya maça girecek sporcu ve tesiste çalışacak kişiler “Hayat Eve Sığar” (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislere girmesine izin verilecek.

Soyunma odaları kapalı olacak
Tesislerde bulunan soyunma odaları, duş alanlarının kapalı tutulması ve yapılan kayıtların 14 gün süreyle saklanması kurul tarafında alınan bir diğer karar oldu. Tesislerin temizliği ise genelgede yer alan bir başka karardı. Tesislerde tüm alanların titizlikle her gün düzenli olarak temizlenmesi yoğun kullanılan alanların daha yoğun temizlenmesi kararı alındı. Ayrıca kullanılan topların ise en az yüzde 70 alkollü dezenfektan maddesi ile temizlenmesi kararda yer aldı.

Halı sahalara HES koduyla girilecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
PARTNER'Evlilik' sorusu güldürdü'Evlilik' sorusu güldürdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

Denizli Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:08
Yatsı
21:33

Denizli Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Medet Eczanesi
Merkezefendi
Saltak Eczanesi
Merkezefendi
Evren Eczanesi
Pamukkale
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.