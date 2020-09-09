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Halı sahanın kameralarını kırıp brandalarını kestiler

KIRIKKALE HABERLERİ  | 09.09.2020 18:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki halı sahanın güvenlik kameralarını kırıp brandalarını kestiler.Delice ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesinde bulunan halı sahaya giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler, güvenlik kameralarını kırıp brandaları kesti.

Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki halı sahanın güvenlik kameralarını kırıp brandalarını kestiler.
Delice ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesinde bulunan halı sahaya giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler, güvenlik kameralarını kırıp brandaları kesti. Durumun polise bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Suç duyurunda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Cumhuriyet Mahallesindeki kameraları kırıp, halı sahanın brandalarını kesici bir aletle kesmek kime ne fayda sağlar? Şu anda kimin bu halı sahaya zarar verdiğini bilmiyoruz. Polise suç duyurunda bulunduk. Her kimse en kısa zamanda yakalanır" diye konuştu.

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