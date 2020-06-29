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Halı Saha’nın Şampiyonlar Ligi Pasliga, Aydın’a Geliyor

AYDIN HABERLERİ  | 29.06.2020 12:52 | Son Güncelleme

Türkiye’deki en iyi halı saha organizasyonlarından olan ve 8 ilde hizmet veren Pasliga, Halı Saha Federasyonu (HSF) Aydın Temsilcisi Volkan Demirci’nin girişimleri ile Aydın’da da başlıyor.Aydın’da yıllardır çeşitli halı saha organizasyonları düzenleyen Halı Saha Federasyonu (HSF) Aydın Temsilcisi Volkan Demirci’nin girişimleri ile en iyi halı saha organizasyonlarından olan Pasliga, Aydın’a geliyor.

Halı Saha’nın Şampiyonlar Ligi Pasliga, Aydın’a Geliyor

Türkiye’deki en iyi halı saha organizasyonlarından olan ve 8 ilde hizmet veren Pasliga, Halı Saha Federasyonu (HSF) Aydın Temsilcisi Volkan Demirci’nin girişimleri ile Aydın’da da başlıyor.
Aydın’da yıllardır çeşitli halı saha organizasyonları düzenleyen Halı Saha Federasyonu (HSF) Aydın Temsilcisi Volkan Demirci’nin girişimleri ile en iyi halı saha organizasyonlarından olan Pasliga, Aydın’a geliyor. Halı saha futboluna Aydın’da yeni bir heyecan getirmeye çalışan Volkan Demirci, Pasliga için 10 Temmuz’da İstanbul’a giderek sözleşme imzalayacak.
Ülkenin en iyi organizasyonlarından olan Pasliga’yı Aydın’a kazandırmaktan mutlu olduğunu belirten Demirci; “Futbolu erişilebilir ve daha çekici hale getiren güçlü bir platform olan Pasliga ile artık halı saha maçlarımız şampiyonlar ligi heyecanında geçecek. Aynı zamanda gerçekleştirilen turnuvalarımız internet ortamı ve anlaşmalı spor kanalları üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Yine dileyen herkes maçların, yüksek çözünürlüklü özetleri, golleri, fotoğrafları, istatistikleri ve maç sonu basın toplantılarını izleyebilecek. Yine turnuvaya katılan sporcularımız maç sonu basın toplantıları, maçın yıldızı gibi uygulamalarımız ile kendisini tam bir futbol yıldızı olarak hissedebilecek” dedi.
İlk turnuva Kuşadası’nda
Sözleşmenin yapılmasının ardından ilk turnuvayı Kuşadası’nda gerçekleştirmeyi düşündüklerini ifade eden Demirci; “HSF Aydın Temsilcisi olarak birçok turnuva ve organizasyona imza attık. İlçelerimizde ki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu önemli adımımızdan sonra, ilk Pasliga turnuvamızı da Kuşadası’nda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Halı Saha’nın Şampiyonlar Ligi Pasliga, Aydın’a Geliyor

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