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Halı yıkama işletmesinde uyuşturucu ticareti; 1 tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.11.2020 15:52 | Son Güncelleme

Denizli’de halı yıkama faaliyeti gösteren işletmeye yapılan operasyon sonucu 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Halı yıkama işletmesinde uyuşturucu ticareti; 1 tutuklama

Denizli’de halı yıkama faaliyeti gösteren işletmeye yapılan operasyon sonucu 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Buldan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Halı yıkama işletmesi olan işyerinde düzenlenen operasyonda esrar satışı yaptığı belirlenen H.İ.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde işyerinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada 2 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken uyuşturtucu maddeleri kavanozların içerisine saklanmış halde bulundu.
Öte yandan, H.İ.D isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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