Halı yüklü tır alev alev yandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde halı yüklü tır, hareket halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Gaziantep’ten Adana yönüne gitmekte olan 27 B 9021 plakalı halı yüklü tır, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) otoyolunun Düziçi kesiminde alev alarak yanmaya başladı.

Yangını fark eden tır şoförü aracın dorsesini tırdan ayırarak hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale gelirken içindeki halılar küle döndü.

