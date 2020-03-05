YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Halı yüklü tır alev alev yandı

Halı yüklü tır alev alev yandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 05.03.2020 12:07 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde halı yüklü tır, hareket halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Gaziantep’ten Adana yönüne gitmekte olan 27 B 9021 plakalı halı yüklü tır, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) otoyolunun Düziçi kesiminde alev alarak yanmaya başladı.Yangını fark eden tır şoförü aracın dorsesini tırdan ayırarak hemen itfaiyeyi aradı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde halı yüklü tır, hareket halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Gaziantep’ten Adana yönüne gitmekte olan 27 B 9021 plakalı halı yüklü tır, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) otoyolunun Düziçi kesiminde alev alarak yanmaya başladı.
Yangını fark eden tır şoförü aracın dorsesini tırdan ayırarak hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale gelirken içindeki halılar küle döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Osmaniye Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:53
Öğle
12:52
İkindi
16:06
Akşam
18:40
Yatsı
19:54

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Burak Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Merkez
Çomu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Kadirli
Dilşad Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Lokman Hekim Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi

Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.