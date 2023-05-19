YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Haliç Köprüsü’nde bariyerlere çarpan araç alev alev yandı

Haliç Köprüsü’nde bariyerlere çarpan araç alev alev yandı

19.05.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haliç Köprüsü’nde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada sedan tipi arabanın motor kısmında yangın çıktı.

Haliç Köprüsü’nde bariyerlere çarpan araç alev alev yandı

Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü

Kaza Haliç Köprüsü Edirne istikametinde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre köprü üzerinde zikzaklar çizerek gelen 34 DES 876 plakalı sürücüsü ismi öğrenilemeyen siyah otomobil, önündeki 34 DGB 479 plakalı İbrahim Bey idaresindeki hafif ticari arabaya arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da bariyerlere çarparak durabildi. Çarptıktan sonra siyah arabanın motor kısmından başlayarak yanma meydana geldi. Arabadan yükselen yoğun dumanlar bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kısa sürede söndürüldü. Kazada çarpan arabanın içindeki 2 kişiden şoför yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı ve kazanın yaşandığı yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapattı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Bey kazayı anlattı, "Biz normal süratle gidiyorduk. Hiç anlayamadım. Arkadan bana öyle bir vurdu ki. Arkada da bir arkadaş vardı. Adam yolu kesti, dörtlüleri yaktı, arkayı kapattı. O olmasaydı burada büyük bir katliam olacaktı. Adam bana yolda vura vura gitti. Canımızı zor kurtardık. Kader böyle işte. Sonra araba motordan yanmaya başladı. Adam aşağı indi. Zaten ayakta duracak hali yoktu."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galata Köprüsü’nden denize düşen vatandaş hayatını kaybettiGalata Köprüsü’nden denize düşen vatandaş hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Haliç Köprüsü

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:36
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:25
Yatsı
22:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Defne eczanesi
Tuzla
Günay eczanesi
Fatih
Aydemir eczanesi
Atasehir
Sağlik eczanesi
Cekmekoy
Yeni venüs eczanesi
Sancaktepe
Gamze eczanesi
Arnavutkoy
Mavi yaşam eczanesi
Zeytinburnu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.