YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Haliç Köprüsü'nde kaza yapan araçta yangın çıktı, 1 kişi yaralandı

Haliç Köprüsü'nde kaza yapan araçta yangın çıktı, 1 kişi yaralandı

19.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde, önündeki hafif ticari araca çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Edirne yönünde seyir halindeki Kadir U. yönetimindeki 34 DES 876 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden İbrahim T. yönetimindeki 34 DGB 479 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza sonucu otomobilinde yangın çıkan Kadir U. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri yangının çıktığı orta şeridi trafiğe kapatırken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Kadir U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te tarihi binada kısmi çökme meydana geldiFatih'te tarihi binada kısmi çökme meydana geldi
Anahtar Kelimeler:
Haliç Köprüsü

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:36
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:25
Yatsı
22:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Defne eczanesi
Tuzla
Günay eczanesi
Fatih
Aydemir eczanesi
Atasehir
Sağlik eczanesi
Cekmekoy
Yeni venüs eczanesi
Sancaktepe
Gamze eczanesi
Arnavutkoy
Mavi yaşam eczanesi
Zeytinburnu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.