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"Halikarnas Balıkçısı" ölümünün 48'inci yılında Bodrum'da anıldı

13.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Gönül Tepesi'ndeki etkinlikte balıkçıyı andı

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölümünün 48'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törenle anıldı.

Bodrum Halikarnas Balıkçısı Forumunca, BBodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Halikarnas Balıkçısı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı'nın yanı sıra, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ile öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı. İlçedeki bazı okullardan öğrenciler Kabaağaçlı'nın çok yönlü kişiliğini kısa kısa anlattı.

Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mavi yolculuğu geliştiren kişi olduğunu söyledi.

"Kabaağaçlı'nın bir 'merhabası' bizi bir araya getirdi diyen Bayar, "Şiirinde Bodrum'a gelenin aşık olup tekrar gidemeyeceğinden bahsediyor. Bu kıymetli şairimiz yaşamı boyunca çok güzel eserler vermiş. Geriye, biz çocuklara gençlere çok güzel mesajlar bırakmış. Nur içerisinde yatsın." dedi.

Halikarnas Balıkçısı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı da dedesinin doğayı ve insanları seven, çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, onun torunu olmaktan gurur duyduğunu, her yıl anma etkinliklerinin yapılmasından dolayı da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan bir konuşmacının siyasi içerikli mesajlar vermesine tepki gösteren Kaymakam Bayar törenden ayrıldı

Kaymakam Bayar, daha sonra Cevat Şakir'in mezarı başına giderek dua okudu.

Yapılan konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına çiçekler bırakıldı, mezarının yanına Bella Sombra ağacı dikildi.

Kabaağaçlı'yı anma etkinlikleri ilçede gün boyu devam edecek.

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