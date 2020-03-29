Halil Aslan’a ceza verildi

Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan’a Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor’un antrenörü Halil Aslan’a Ceyhanspor maçında sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeniyle ceza geldi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından yapılan açıklamada, “Talasgücü Belediyespor kulübü teknik sorumlusu Halil Aslan hakkında; 15 Mart 2020 tarihinde oynanan Ceyhanspor-Talasgücü Belediyespor Spor Toto BAL müsabakasında sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeni ile takdiren 10 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.

