Halil Avcı bu kez Roma’yı Adana’ya taşıyor

Halil Avcı İnşaat, 41’nci yılında yeni projesi "Dream Rom"yı açıkladı. "Billur Yalı", "Dream Town", "Dream Garden", "Dream Park" ve "Dream Land" ile çağdaş ve konforlu yaşam sunan, “ Dream Loft” ile New York tipi yaşam standardını, “Dream Miami” ile ABD’nin Miami şehrindeki yaşamı Adana’ya taşıyan Halil Avcı, bu kez “Dream Roma” ile Adanalılara Roma tarzı yaşamın kapılarını aralıyor.

Evinde otururken, terasında ya da bahçesinde dinlenirken Roma’nın tarihi dokusunu izlemek, sitesinde dolaşırken Roma sokaklarındaki havayı solumak, Kolezyum Sinema’da açık havada film izlemek isteyenlere hitap eden Dream Roma lansmana çıktı.

Zaman tünelinde yolculuk

Halil Avcı İnşaat’ın Gürselpaşa Mahallesindeki Dream Roma projesi için herkesten önce özel fiyat ve ödeme koşullarından faydalanmak için ’yeniprojeyekaydolun.com’ adresinden ön kayıt yaptırmak gerekiyor.

Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, projenin detaylarıyla ilgili bilgi verirken, “Roma kelimesinin tersi “Amor” yani “aşk” anlamına gelir. Bu yüzden Roma aşkın şehri olarak bilinir. Eşsiz Roma bahçeleri, heykelleri, Roma Havuzu ve Roma mimarisini taşıyan yolları ile sitemizde dolaşanlar zamandan, mekandan uzaklaşıp kendini aşk şehri Roma’da bulabilecek” dedi.