Halil İbrahim Pehlivan'ın hayali milli takım forması

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin sol beki Halil İbrahim Pehlivan, milli takım forması giyme hayali bulunduğunu söyledi.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Halil İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli takımda oynamak her futbolcunun hedefi, hayalidir. Benim de hedefim, hayalim milli takım formasını giymek. İnşallah bir gün gerçekleşir." dedi.

Son 2 lig maçından galibiyetle ayrılan başkent ekibinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun verdiği şansı iyi değerlendiren 26 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle Ankara derbisini kazanmak bizim için önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde Galatasaray ile oynayacağımız daha zorlu bir maç var." diye konuştu.

Halil İbrahim, 10. sıraya yükseldiklerinin hatırlatılması üzerine "MKE Ankaragücü maçını kazanıp daha farklı hedefler doğrultusunda ilerlemeye çalışacaktık, istediğimizi de yaptık. Umarım böyle devam ederiz. Alt tarafla puan farkını biraz açtık. Bu bize öz güven getirir ama çok fazla rahatlık getirmesi doğru olmaz." ifadelerini kullandı.