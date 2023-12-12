Halil Umut Meler'in uğradığı çirkin saldırıya ünlülerden tepki yağdı! 'Kompleks kumkumaları defolun'

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1 - 1 biten Ankaragücü - Rizespor maçı sonrasında sahaya girerek orta hakem FIFA kokartlı Halil Umut Meler'e saldırdı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Meler, aynı zamanda tekmelendi. Büyük utanca neden olan bu çirkin saldırı, ünlü isimler tarafından da kınandı.

Yaşanan korkunç saldırıya sessiz kalmayan birçok ünlü isim, hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak tepki gösterdi.

MUSTAFA SANDAL:

Halil Umut Meler'e yapılan alçak saldırı, Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır. Bu atılan yumruk ona değil, Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! Umarım, bu terbiyesizliğin bedeli İtalya ile ortak düzenlenecek EURO 2032'nin Türkiye'den alınmasıyla sonuçlanmaz. Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun. Sporun, barış ve kardeşlik demek olduğu bilincini tekrar kazanmamız dileğiyle...

ŞAHAN GÖKBAKAR:

Halil Umut Meler'e yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyorum. Yazık, günah... Bu şiddet söylemini körükleyenler mutlu musunuz? Bu rezalete çok sert ve net bir tepki verilmek zorunda. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda en sert tepkiyi koymanız lazım.

Bu şiddet söylemini körükleyen bazılarına da gereken yapılmalı. İşte gün gelir Türkiye'nin en iyi hakemini böyle yerlerde tekmeler, ağzını burnunu kırarlar. Yazık... Bu nasıl bir ülke oldu yahu?

Bu olaya tepki vermek tamam ama asıl tepki verilmesi gereken zaman "Birilerini tokatlayabiliriz" açıklamalarının yapıldığı andı. "Hakemleri sokakta çekin, taciz edin" dendiği zamandı. Hep yanlış zamanda tepki veriliyor. Hep testi kırılınca maalesef... Bu yaşanan bir utançtır. 15 gün sonra unutmayın ama. Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir tepki vermelidir.

SÜHA UYGUR:

Türk futbolu nakavt olmuştur. Konuşulacak hiçbir şey kalmadı. Bu utanç hepimizin. Ne lig, ne de Avrupa, artık hiçbir önemi yoktur. Yazıklar olsun hepinize.

Şoray Uzun: Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Futboldan anlamayan, tek özelliği paralı olmak olan, medyada bir şekilde yer almaya bayılan kompleks kumkumaları, gerekli gereksiz her maç sonu konuşan lüzumsuz tipler, etrafındaki yalamaların gazına gelen karakter yoksunları; bu güzel oyundan defolun gidin!

İBRAHİM BÜYÜKAK:

Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun. Yanındayız!

Şoray Uzun: Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Futboldan anlamayan, tek özelliği paralı olmak olan, medyada bir şekilde yer almaya bayılan kompleks kumkumaları, gerekli gereksiz her maç sonu konuşan lüzumsuz tipler, etrafındaki yalamaların gazına gelen karakter yoksunları; bu güzel oyundan defolun gidin!

GONCA VUSLATERİ:

Böyle futbol anlayışı yoktur. Haksızlık karşısında böyle densiz bir yaklaşım kabul edilemez, edilmemeli.





