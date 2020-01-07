YURTHABER
  4. Haliliye Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi

Haliliye Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısının birinci oturumunu gerçekleştirdi.Haliliye Belediye Meclisi 2020 Ocak Ayı Olağan Meclis toplantılarının ilk birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Haliliye Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısının birinci oturumunu gerçekleştirdi.
Haliliye Belediye Meclisi 2020 Ocak Ayı Olağan Meclis toplantılarının ilk birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkanlık teklifleri okunup oylandığı meclis toplantısında, teklifler oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında belediyenin çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Canpolat, “2019 yılını geride bıraktık. 2020’ye adım attık. 2020’nin ilimize, ilçemize, ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve saadet getirmesini diliyorum. 2019 yılı ile ilgili olarak Nisan ayı itibari ile hep beraber göreve başladık. Gerek belediyemizin derlenip toparlanması gerekse de hali hazırda yürütülen projelerin devam ettirilmesi, yine bizim seçim öncesi vadettiğimiz projeler ile alakalı olarak bunların alt yapılarının oluşturulması ile ilgili epey mesafe kat ettik. Bunlar yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Bir taraftan asli görevimiz olana temizlik, park bahçeler, fen işlerine bağlı yol çalışmalarımız devam etmektir. Gönül belediyeciliği dedik, bu manda bire bir vatandaşlara dokunan mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak çalışmaların içerisinde yer aldık. 2019 yılı derlenip toplanma, ayağa kalkma, silkelenme yılı oldu. 2020 yılı ise inşallah yatırımlar yılı olacak. Açılışlar, temeller atma yılı olacak. Bu çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Karaköprü’de yılın ilk meclis toplantısı yapıldıKaraköprü’de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
2020 yılında Hilvan’a yapılacak projeler görüşüldü2020 yılında Hilvan’a yapılacak projeler görüşüldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yalova’da 2019 yılında bin 79 kişi hayatını kaybetti, 933 çift dünya evine girdi

Yalova’da 2019 yılında bin 79 kişi hayatını kaybetti, 933 çift dünya evine girdi

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:36
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Edanur Eczanesi
Merkez
Halil İbrahim Eczanesi
Merkez
Sebat Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Yeni Sıhhat Eczanesi
Merkez
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.