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Haliliye Belediyesi gençlere ücretsiz kurs imkanı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:51 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik açtığı ücretsiz kurslarla gençlere hayallerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde açılan eğitime destek kursları ile gençler geleceğe hazırlanıyor.

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik açtığı ücretsiz kurslarla gençlere hayallerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.
Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde açılan eğitime destek kursları ile gençler geleceğe hazırlanıyor. Bu kapsamda mezun 307 öğrencinin kayıtlı bulunduğu üniversiteye hazırlık kursunda haftanın 4 günü dersler işlenirken, bir gün de etüt çalışması yapılıyor.
Öğrencilere rahat hazırlanabilme imkânın sunulduğu merkezde ayıca 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan YKS öncesi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile ilgili haftalık deneme sınavları yapılıyor. Tamamının ücretsiz olduğu deneme sınavlarında öğrenciler seviyelerini ölçme imkanı buluyor. Hazırlık kursunda eğitim alan öğrenciler düzenlenen deneme sınavlarına yoğun ilgi gösterirken, sınav sonrası çözemedikleri soruları da merkezde bulunan, alanında uzman öğretmenler eşliğinde çözüyor.
Açılan üniversiteye hazırlık kursu ile ilgili konuşan öğrenciler, “ Haliliye Belediyesi bizlere kapılarını açtı. Rahat bir ortamda özel ders alınmasından farksız bir eğitim alıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyoruz” dediler.

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