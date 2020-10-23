YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor

Haliliye Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetini sürdürüyor. Bu kapsamda aileleri evlerinde ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri salgın tedbirlerini de dikkate alarak ailelerin evlerini temizlemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise dualarını eksik etmiyor.
Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyet yürüten Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaçlarını görmekte zorlanan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, salgından korunma tedbirlerinden maske, sosyal mesafe ve hijyeni de dikkate alarak günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen vatandaşları evlerinde ziyaret edip evlerini temizlemeye devam ediyor.
Yaşlı ve engelli ailelerin ağırlıkta olduğu evleri ziyaret eden ekipler, evlerde titiz bir temizlik çalışması yürüterek evleri tertemiz bir şekilde ailelere teslim ediyor.
Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekiplerine teşekkür ederken, dualarını da eksik etmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Sapunaru 2 maç yok
Sapunaru 2 maç yok
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı
Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:14
İkindi
15:17
Akşam
17:45
Yatsı
19:00

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

May Eczanesi
Haliliye
Uğur Eczanesi
Haliliye
Acar Eczanesi
Eyyubiye
Pınarbaşı Eczanesi
Karakopru
Sade Eczanesi
Karakopru
Polat Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Haliliye’de hijyen çalışmaları
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Karaköprü’de pazar yerlerinde maske ve mesafe denetimi
Karaköprü’de pazar yerlerinde maske ve mesafe denetimi
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.