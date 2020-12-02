Haliliye Belediyesi gönüllere dokunuyor

Haliliye Belediyesi, sosyal yardım alanında yürüttüğü çalışmalarıyla gönüllere dokunuyor.

Temel belediyecilik çalışmaları ile Haliliye’nin çehresini değiştiren Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da vatandaşların yanında oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gönül Masasında, ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri alınıp, oluşturulan komisyon tarafından da yapılan ev ziyaretleriyle aileler belirleniyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşevi, giyim mağazası ve sosyal marketten, komisyonun belirlediği ailelerin ihtiyaçları sağlanıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Aşevi, evinde yemek yapamayan ailelerin sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Belirlenen ailelerin kapılarına 12 ay boyunca sıcak yemek dağıtımı, ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde bulunan Sosyal Markette ihtiyaç sahibi vatandaşlar adlarına tanımlı kartlara yüklenen puanlarla ihtiyaçları olan ürünleri alabiliyorlar. Yaklaşık 20 bin ailenin faydalandığı Sosyal Market, ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca tüm ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını da göz önünde bulundurularak, ihtiyaç sahibi birçok vatandaşın gıda desteği adreslerini teslim ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Giyim Mağazası da, komisyonca belirlenen ailelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal yardım ekipleri, ailelerin adreslerine kıyafet yardımı ile duvar saati hediye ediyor.

Günlük 3 bin bardak çorba ikramı

Sosyal yardım işleri müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinden bulunan otobüslerin toplama merkezinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Mobil çorba aracında, hafta içi her gün 06.00 ile 08.00 saatleri arasında 3 bin bardak çorba, ekipler tarafından ambalajlı ekmeklerle dağıtılıyor.

