Haliliye Belediyesinden kadınlara eğitim

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerinde kurs gören kadınlara yönelik sağlık, aile, çocuk gelişimi ve beslenme konularında eğitimler veriliyor.

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri, kadınların meslek öğrenimini sağlamaya yönelik yürüttüğü kurs faaliyetleri devam ederken, merkezlerde ayrıca kadınlara birçok alanda eğitimler de veriliyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Süleymaniye, Ertuğrul Gazi, Devteşti, Ulubatlı Kadın Destek Merkezleri ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde kurslara katılan kadınlara sağlık, aile ve çocuk gelişimi konularında eğitimler veriliyor.

Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle kadınların sağlık, aile, çocuk gelişimi, beslenme ile ilgili bilinçlenmeleri hedefleniyor.

Kadın kursiyerlere verilen eğitimlerin belirlenen program dahilinde periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

