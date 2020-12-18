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Haliliye Belediyesinden sıkı pandemi denetimi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.12.2020 12:37 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen ailelere hijyen seti dağıtımında bulundu.Kovid-19 pandemisi ile birlikte ilçe genelinde sıkı denetimler yürüten Haliliye Belediyesi, gıda satışı yapan işyerlerinin denetimi, hijyen seti dağıtımı ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen ailelere hijyen seti dağıtımında bulundu.
Kovid-19 pandemisi ile birlikte ilçe genelinde sıkı denetimler yürüten Haliliye Belediyesi, gıda satışı yapan işyerlerinin denetimi, hijyen seti dağıtımı ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Program dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında temizlik işleri müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlar ile bina dezenfeksiyon hizmetini gelen talepleri de göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyor. Karantina bulunan adresler ile sağlık merkezlerinde yürütülen çalışmaların gerçekleştiği mahallelerden olan Karşıyaka’da, Mahalle Muhtarı Hadi Taştan yaptığı açıklamada, Haliliye Belediyesinin çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Zabıta Müdürlüğü de, yürüttüğü denetimleri pandemiyle birlikte yoğunlaştırdı. Özellikle gıda satışı yapılan iş yerlerinde maske ve hijyen denetiminde bulunan ekiplerin son durağı, kasaplar oldu. İlçe genelindeki denetimler kapsamında ekipler, kasaplarda hijyen denetimlerinin yanı sıra, işyeri çalışma ruhsatı ve ürünlerin son kullanım tarihlerinin kontrolünü sağladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise sosyal yardım gruplarına kayıtlı ailelere hijyen seti dağıtımında bulunuyor. Ekipler, pandemi kuralları çerçevesinde ailelerin evlerini ziyaret ederek, hijyen setlerinin takdimini gerçekleştiriyor.

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