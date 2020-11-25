Haliliye Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Haliliye Belediyesi, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçlarını 18 taksitle ödeyebileceği duyurusunu yaptı.

Haliliye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında mükelleflere bilgilendirmelerde bulundu. Kanun kapsamında vatandaşların 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki tahakkuk edilmiş borçlarını yapılandırabileceği ifade edilen bilgilendirmede, mükelleflerin 18 taksit yapabileceği de bildirildi.

Vatandaşlar ödemelerini www.haliliye.bel.tr ve Haliliye Belediyesinin veznelerinden yapabileceği belirtilirken, son başvurunun 31 Aralık 2020 tarihi olduğu ifade edildi.

