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Haliliye Belediyespor’dan kahraman Türk Ordusu’na selam

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol 1.

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 21’inci haftasında konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü. Karşılaşma öncesi İdlib’de hain saldırıda şehit olan kahraman Türk askerleri için İstiklal Marşı okunarak, saygı duruşunda bulunuldu.
Sezona Efeler ligi hedefiyle başlayan Haliliye Belediyespor sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşma İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan kahraman Türk askerleri için İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından çalan düdük ile başladı.
Karşılaşmayı izleyemeyen gelen seyirciler şehitlerin anısına dev Türk Bayrağı açarak, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği karşılaşmada Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor; 25-19, 25-22, 25-20’lik setlerle Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 53’e çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korurken, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 20 puanla 9’uncu sırada kaldı.
"Buruk bir sevinç yaşıyoruz"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:
“Bugün ligin kendi sahamızda oynadığımız son maçıydı. Maçı 3-0 aldık fakat maçtan ziyade buruk bir sevinç yaşadık. Şehitlerimiz var. Bütün şehitlere Allah’tan rahmet diliyoruz, Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Rabbim bu acıyı bize bir daha yaşatmasın. Vatan bir bütündür, bölünmez. Karşılaşmayı da 3-0 aldık. Haliliye hayırlı olsun.”
Haliliye Belediyespor, önümüzdeki hafta Ligin son karşılaşması olan Cevhertepe’ye konuk olacak. Karşılaşma 8 Mart Pazar günü saat 14.00’da Mardin Kızıltepe’de oynanacak.

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