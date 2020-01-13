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  4. Haliliye ekibi Efeler Ligi yolunda engel tanımıyor

Haliliye ekibi Efeler Ligi yolunda engel tanımıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol 1.

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 13’üncü haftasında konuk olduğu Maliye İhtisas Spor’u 3-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü.
Sezona Efeler ligi hedefiyle başlayan Haliliye Belediyespor ligin ikinci yarısında da galibiyet parolası ile sahaya çıktı. Ligin 13’üncü haftasında deplasmanda Maliye İhtisas ile karşılaşan Haliliye Belediyespor rakibini 3-1’lik skorla yendi.
Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, 26-24, 20-25, 14-25, 21-25’lik setlerle Ankara ekibini 3- 1 mağlup etmeyi bildi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 31’e çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korurken, Maliye İhtisas ise 9 puanla 9’uncu sırda kaldı.
Kimse başarılı olacağımıza inanmıyordu
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, Haliliye ekibinin başarısına değinerek, “Efeler Ligi parolası ile başladığımız ligde sezonun ilk yarısını 9 maç üst üste galibiyet ile bitirdik. Çok genç bir takıma sahibiz. Ligin başında bu takımın başarılı olacağına kimse inanmıyordu. Ancak bizler Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ın desteği, yönetim kurulunun gayreti ve hocalarımızın özverisiyle önce takım ruhunu oluşturduk. Bununla birlikte başarı da gelmeye başladı. Ligin ikinci yarısına da aynı şekilde ve aynı azimle başladık. Maliye İhtisas takımını kendi evinde 3-1’lik gibi bir skorla yendik. Bundan dolayın hocalarımızı ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Buradan da tüm Urfalı sporseverleri önümdeki maçlarda Haliliye Belediyespor’umuzun maçlarına davet ediyoruz” diye konuştu.
Haliliye Belediyespor, ligin 19 Ocak Pazar günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

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