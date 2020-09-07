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Haliliye kırsalı ilk kez asfaltla buluştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.09.2020 16:13 | Son Güncelleme

Haliliye kırsalında ilk kez yollarda asfaltlama çalışması yapıldı.Haliliye’nin kırsal mahallelerinde stablize yol yapım çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmaları başladı.

Haliliye kırsalında ilk kez yollarda asfaltlama çalışması yapıldı.
Haliliye’nin kırsal mahallelerinde stablize yol yapım çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmaları başladı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçenin büyük mahallelerinden olan Çamlıdere’de asfalt serimine başladı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendileri şuanda 240 tonluk bir asfalt şantiyesi kuruyorlar. Eski makinalarını da bize devretti. Ama biz ilk etapta yapmış olduğumuz stabilize yol çalışmalarının üstüne deneme amacıyla ilk olarak Çamlıdere kırsal mahallemizdeyiz. İnşallah en kısa sürede peyder pey özellikle buradan ifade etmek isterim hummalı bir çalışma ile 2021 Mayıs ayına kadar diğer kalan köylerimize de gireceğiz. Çamlıdere bugün burada bir örnek olsun. İnşallah bütün köylerimizin köy içi satih kaplama, asfalt kaplama işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız. Bizler Haliliye Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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