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Haliliye kırsalında yol çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.06.2020 11:54 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri ekipleri Konuklu Mahallesinde devam eden çalışmalarda sona gelirken, kırsal Aşağı Koymat Mahallesinde ise stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor.
‘Yol medeniyettir’ şiarı ile çalışan Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Konuklu Mahallesinde başlattığı yol yapım çalışmalarında sona gelinirken, kırsal Aşağı Koymat Mahallesinde de stabilize yol çalışmalarına devam ediyor. Belediye tarafından merkez ve kırsalda sunulan hizmetler takdir toplamaya devam ederken, Konuklu Mahalle Muhtarı Halil Öksüzoğlu, “Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ederiz. Bütün taleplerimize cevap veriyor. Yollarımız yapıldı. Buradan kendisine bir kez daha mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konuklu Mahalle sakinleri ise Haliliye Belediyesinin yol çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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