Haliliye kırsalındaki vatandaşlara gıda desteği

Haliliye Belediyesi kırsal Dalbaşı, Yarımsu ve Çanak mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıttı.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve yemek yardımlarını sürdürüyor. Tüm yıl ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan Haliliye Belediyesi Ramazan Ayı’nın gelmesi ile birlikte yardım kapasitesini artırarak merkez ve kırsal mahallelere yemek ve gıda desteği sunuyor. Belediye ekipleri bu çerçevede kırsal Dalbaşı, Yarımsu ve Çanak mahallelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların siparişlerini evlerine teslim etti. Gıda paketlerini mahalleye götüren belediye ekipleri paketleri mahalle muhtarlarına teslim etti. Paketleri teslim alan muhtarlar belediye tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere siparişlerin dağıtım işlemini gerçekleştirecek. Yapılan yardımlar ilçe genlinde vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Dalbaşı Mahalle Muhtarı İsmail Demir, “Belediye ekibi arkadaşlar daha öncede gelmişlerdi. Dezenfekte çalışmalarında da gelmişlerdi sağ olsunlar. Şimdi de görüyorsunuz erzaklar evlerimize kadar geliyor. Erzakları bizler de vatandaşlarımızın evlerine dağıtacağız. Allah tüm devlet büyüklerimizden razı olsun” diye konuştu.



