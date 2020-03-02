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Haliliye meclisinde şehitler andı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.03.2020 18:53 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Toplantısı’nın ilk oturumunda, İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan askerler için İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan askerleri anarak başlayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat , “İnşallah hep birlikte Bahar diye ifade ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekâtı’nı da destekliyor ve dua ediyoruz.

Haliliye Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Toplantısı’nın ilk oturumunda, İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan askerler için İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.
İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan askerleri anarak başlayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat , “İnşallah hep birlikte Bahar diye ifade ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekâtı’nı da destekliyor ve dua ediyoruz. Gelecek günler yakındır. Ülkemizin milletimizin istikbali ve selameti için hep birlikte destek olmaya tek yumruk olmaya ve dua etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Haliliye Belediyesi olarak da bu zor süreçte güvenlik ile ilgili olarak ilimizde görev yapan mülkü erkân ile beraber çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından önerge ile oluşan gündem maddeleri ve başkanlık tarafından teklif edilen gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda öne çıkan gündem maddelerinden olan tüm şehit ve gazilerinin birinci dereceden yakınlarına Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde bulunan yüzme havuzu ve fitness salonundan ücretsiz yararlanma imkanı bulmaları ve Mamak Belediyesi kardeş belediye olması yönündeki maddeler oy birliği ile kabul edildi.

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