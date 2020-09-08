Haliliye meclisinde yeni proje kararı

Haliliye Belediye Meclisinin 2020 yılı Eylül Ayı olağan toplantılarının ilk birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında gerçekleşti.

Haliliye Belediye Meclisinin 2020 yılı Eylül Ayı olağan toplantılarının ilk oturumu Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis üyelerini katılımı ile açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından başlayan toplantıda bir başkanlık teklifi ve meclis üyeleri tarafından sunulan önergeler görüşüldü. Önergeler oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Haliliye Belediyesinin ilçe genelinde her alanda hummalı bir şekilde çalıştığını belirterek Canpolat, “Vatandaşlara söz verdiğimiz stabilize yol çalışmalarını artık sıcak asfaltla kaplayıp kırsalda yaşayan köylü kardeşlerimizin çamurdan ve tozdan kurtulmaları adına bu işlemin ilk basamağı olan asfalt kaplamayı Çamlıdere Mahallemizden başlattık. Ve yine sportif faaliyetler açısından da halı sahalarımız şuan ihalede inşallah ayın 17’sinde gerçekleşecek. Uluhan, Çamlıdere ve Konuklu mahallelerimize halı sahaların birinci etabı dediğimiz kısmını da tamamlamış olacağız. Şuanda Haliliye ilçemizde yaklaşık 9 adet parkta 90 dönümün üzerinde kurulu alanda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu park alanlarında arkadaşlarımız bütün iş ve işlemleri yürütüyor. Havaların soğuması ile birlikte yeşillendirme çalışmalarımız da başlayacak. Yeni sahada yılların bekleyen bir sorunu bizler göreve geldikten sonra kangrenleşmiş sorunların üstüne üstüne gidiyoruz. Bu kapsamda Süleymaniye Mahallemizde brikethanelerin sorunu vardı. Bu iş yerleri mahallenin tam ortasında yer alıyor. Toz ve gürültü açısından çok sıkıntı çıkarıyordu. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Büyükşehir’in yer tahsisi ile birlikte bu sorunda ortadan kalkıyor. En son Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte mahallede muhtar ve esnaflarla yaptığımızda toplantıda hemen hemen 90 güne kadar Süleymaniye’deki briketçi kardeşlerimiz Evren Sanayi’deki yerlerine gitmiş olacaklar. Temalı parklar diye söz vermiştik. Şuanda Fıstık Park dediğimiz yerde fıstık maketi ile birlikte fıstığın ana vatanı Şanlıurfa olduğunu ifade eden bir anıt ortaya koyduk. Ve bu anıtlar devam edecek. Buradan bunun müjdesini de vereyim Şanlıurfa’nın üzümü de Şanlıurfa’ya özgü bir üzümdür. Üzüm maketi ile birlikte bir üzüm parkımızda olacak. Akabinde incirin de geleceğini buradan söylemek istiyorum” dedi.

Haliliye Belediye Meclisi 2020 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantıları, 2’inci birleşim ile devam edecek.

