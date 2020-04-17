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Haliliye tedbiri elden bırakmıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.04.2020 16:48 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, Cengiz Topel ve Refahiye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlattığı faaliyetlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hummalı bir çalışma yürüten temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, Cengiz Topel ve Refahiye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, Cengiz Topel Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Balık, “Korona virüsün başlamasından bu yana Haliliye Belediyemizin dezenfekte çalışmalarından dolayı çok memnunuz. Mehmet Canpolat Başkanımıza ve ekiplerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Mahalle sakinleri ise Haliliye Belediyesinin salgınla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta teşekkür ettiler.
Öte yandan ve dezenfektasyon ekipleri kırsal mahallelerde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler bu çerçevede Konuklu Mahallesinde birçok meskende dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

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