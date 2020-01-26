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Haliliye, Tokat ekibini 3-0 yendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol 1.

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 16’ncı haftasında konuk olduğu Niksar Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Sezona Efeler ligi parolası ile başlayan Haliliye Belediyespor, ligin 16’ncı haftasında Niksar Belediyespor’u kendi sahasında 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, 25-21, 25-19, 25-19’luk setlerle Tokat ekibi Niksar Belediyespor’u mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 38’e çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korurken, Niksar Belediyespor ise 30 puanla 3’üncü sırda kaldı.
Haliliye ekibi, ligin 17’nci haftasında 2 Şubat 2020 Pazar günü saat 12.00’da Akkuş Belediyespor’u konuk edecek.

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