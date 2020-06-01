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Haliliye zabıtasından semt pazarlarına denetim

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri normalleşme sürecinin ilk gününde ilçede kurulan semt pazarlarında denetimdeydi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri normalleşme sürecinin ilk gününde ilçede kurulan semt pazarlarında denetimdeydi. Ekipler, korona virüs salgınından korunma tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaparken, pazar esnafı ve vatandaşların ateşlerini ölçüp maske dağıttı.
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bugün itibari ile başlayan normalleşme sürecine hazırlıklar tüm Türkiye’de olduğu gibi Haliliye’de de devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler salgına karşı tedbirleri elden bırakmıyor.
Zabıta ekipleri, kurulan pazarlarda sosyal mesafe, aynı anda birim alanda alışveriş yapabilecek vatandaş sayısı, sebze ve meyvelere eldivensiz dokunmama konusunda uyarılarda bulunarak bu kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağı ile ilgili uyarılarda bulunuyor.
Öte yandan ekipler semt pazarlarında salgınla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin dışında fiyat etiketlerinin kontrollerini de gerçekleştiriyor.

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