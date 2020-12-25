YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de 20 bin aileye sosyal yardım desteği

Haliliye’de 20 bin aileye sosyal yardım desteği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.12.2020 11:43 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, sosyal yardım hizmetleri kapsamında 20 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü sosyal yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Haliliye’de 20 bin aileye sosyal yardım desteği

Haliliye Belediyesi, sosyal yardım hizmetleri kapsamında 20 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.
Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü sosyal yardım faaliyetlerini sürdürüyor. İhtiyaç sahipleri tarafından yapılan başvuru neticesinde, ekipler hane inceleme ekibinin incelemeleri doğrultusunda, başvurular olumlu veya olumsuz şekilde değerlendiriliyor. Komisyon incelemesinde sosyal yardım almaya uygun görülen aileler, durumlarına göre gruplara ayrıldıktan sonra müdürlük bünyesinde Sosyal Yardım Kartı çıkarılarak, Haliliye Belediyesi Sosyal Marketten alışveriş yapmaları sağlanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hane incelemeleri kapsamında 20 bin aile, sosyal yardım programı kapsamına alındı.
Aileler bulundukları gruplara tanınan yardım miktarı kadar alışverişlerini yapabiliyor.

Haliliye’de 20 bin aileye sosyal yardım desteği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:30
İkindi
15:00
Akşam
17:20
Yatsı
18:41
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.