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Haliliye’de bakıma muhtaç ailelere hizmet sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetlerine devam ediyorHaliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaçlarını görmekte zorlanan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Haliliye’de bakıma muhtaç ailelere hizmet sürüyor

Haliliye Belediyesi, bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetlerine devam ediyor
Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaçlarını görmekte zorlanan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler, korona virüs salgınından korunma tedbirlerini de dikkate alarak günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli aileleri, program dahilinde evlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyor.
Ekipler ailelerin kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını karşılarken, yaşlı ve engelli bireylerin de saç sakal tıraşını gerçekleştiriyor.

Haliliye’de bakıma muhtaç ailelere hizmet sürüyor

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