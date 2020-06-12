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Haliliye’de bakıma muhtaç ailelere hizmet veriliyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.06.2020 13:09 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetlerine devam ediyor.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli aileleri, program dahilinde evlerinde ziyaret ediyor.

Haliliye’de bakıma muhtaç ailelere hizmet veriliyor

Haliliye Belediyesi, bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetlerine devam ediyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli aileleri, program dahilinde evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, ailelerin kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını karşılarken, yaşlı ve engelli bireylerin de saç, sakal tıraşını yapıyor.
Evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ise sunulan hizmet için Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye’de bakıma muhtaç ailelere hizmet veriliyor

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