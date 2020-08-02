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Haliliye’de bayram mesaisi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi bayram mesaisine temizlik ekipleri kurban kesim yerleri olmak üzere ilçe genelinde çalışmaları devam ediyor.Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de ilgili tüm ekipleri ile sahada olmaya devam etti.

Haliliye Belediyesi bayram mesaisine temizlik ekipleri kurban kesim yerleri olmak üzere ilçe genelinde çalışmaları devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de ilgili tüm ekipleri ile sahada olmaya devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürürken, kurbanlık kesimleri sonrası çöp konteynerlerine atılan atıkların pis koku yaymasının önüne geçilmesi adına konteynerler tek tek deterjanlı su ile yıkanıyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bayram öncesi başladıkları denetimlere bayramın üçüncü günü de devam etti. Denetimlerde ekipler korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımını sürdürürken, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.
Öte yandan Haliliye Belediyesinin, vatandaşların rahat bir bayram geçirmeleri için ilgili tüm birimleri ile sahada olacakları bildirildi.

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