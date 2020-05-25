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Haliliye’de bayramda da salgınla mücadele devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramında da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için sahada olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramında da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için sahada olmaya devam ediyor. Temizlik ve dezenfekte ekipleri ilçe genelindeki cadde ve sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etmeyi sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara Ramazan Bayramında da sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı bayram günlerinde ekipler çalışmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik ve dezenfekte ekipleri Sırrın, Paşabağı, İpekyol, Devteşti, Bahçelievler mahalleleri ile Açıksu ve Emniyet caddelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam etti.
Temizlik işleri Müdürlüğü salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarına ilçe genelinde dönüşümlü olarak devam edildiğini bildirdi.

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