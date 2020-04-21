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Haliliye’de binalar dezenfekte edildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında, apartman aralarında da yıkamalarda bulunarak çevre yayılımının hanelere girişini engelledi.Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye’de binalar dezenfekte edildi

Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında, apartman aralarında da yıkamalarda bulunarak çevre yayılımının hanelere girişini engelledi.
Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, binaların içlerini dezenfekte ederken, binaların girişlerinden itibaren dezenfekte işlemi yapan ekipler, bina içinde bulunan kapı, merdiven ve asansörleri tek tek dezenfekte ederek vatandaşların sağlığını korumayı hedefliyor.
Refahiye Mahalle Muhtarı Hidayet Çiçek, “Başta Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde, daha doğrusu Şanlıurfa’da ilk olarak başlatılan binalardaki giriş kapılarının, daire kapılarının, asansörlerin, merdivenlerin dezenfekte edilmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haliliye’de binalar dezenfekte edildi

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